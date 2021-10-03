Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı - Haberler Spor
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Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı

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Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı

2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

AYDIN (İHA) - 2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Aliağaspor FK, 4-1'lik skorla farklı kazandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK kulüp başkanı Kamil Önal, mücadeleyi tribünden birlikte takip etti.

30-31 Ekim'de başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarını sürdüren Aliağa temsilcisi Aliağaspor FK, oynadığı hazırlık maçlarından galip ayrılmaya devam ediyor. Aliağa Atatürk Stadyumunda Aydın Yıldızspor'u ağırlayan Aliağa temsilcisi, maçı farklı kazandı. Aliağaspor FK, mücadeleye kalede; Ömer Can, savunmada Levent Aktuğ, Alper Sürücü, İlkay Gül, Hakan Çakır, orta sahada; Sergen Ekinci, Ersin Aslantoğ, Mert Kuleli, Ali Şentürk, Furkan Yıldırım ve forvette ise Tayfur Emre Yılmaz 11'i ile başladı.

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Mert Kurtbaş'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı siyahlılar, 10. dakikada Aydın Yıldızspor'un golüne engel olamadı ve skor 1-1 oldu. 2. devrede temposunu artıran Aliağaspor FK, 54. dakikada Abdullah Çınar'ın golüyle 2-1 öne geçti. 65. dakikada Murat Aslan'a yapılan sert müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Murat Aslan durumu 3-1 yaptı. 90. dakikada ceza sahasına seri çalımlarla giren Batuhan Doğrukıran ise şık bir gole imza attı ve karşılaşma 4-1'lık skorla tamamlandı.

Karşılaşmayı izleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, maç bitiminde oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. - İZMİR

Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı

Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı

Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı

Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı

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Haber: Aliağaspor FK, Aydın Yıldızspor karşısında farklı kazandı - Haberler Spor
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