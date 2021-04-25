Ali Tandoğan: "Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız"
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Ali Tandoğan: "Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız"

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Spor

- Ali Tandoğan: "Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız" Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: "Tabi ki bizim bugün galip gelmemiz gerekiyordu, çok önemliydi" Süper Ligin 37.

- Ali Tandoğan: "Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan:

"Tabi ki bizim bugün galip gelmemiz gerekiyordu, çok önemliydi"

DENİZLİ - Süper Ligin 37. haftasında kendi evinde Sivasspor ile 1-1 beraberlikle ayrılan Denizlispor, maçının ardından Teknik Direktör Ali Tandoğan, çok iyi pozisyonlar bulduklarını ve değerlendiremediklerini söylerken deplasmanda karşılaşacakları Kayseri maçı için oyuncu grubunu hazırlaması gerektiğini söyledi. Tandoğan; "Sonraki haftalarda yukarıyı zorlayabilmemiz açısından oyuncu grubumuz bugün maça birazcık durgun ve rakip takımın üstünlüğüyle başladı" dedi.

Süper Lig'de son sırada yer alan Denizlispor, Süper Lig'in 37. haftasında DG Sivasspor'la 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan; "Bildiğimiz üzere yaklaşık 5-6 gündür buradayız. Bu sürede 2 tane maç oynadık, çok ciddi Sivasspor takımı çok iyi futbol oynayan deplasmanda oynadığı takımlara karşı çok büyük üstünlük sergileyebilen bir takım ve birçok maçından da galibiyetle ayrıldılar. Tabi ki bizim bugün galip gelmemiz gerekiyordu, çok önemliydi. Bizim daha sonraki haftalarda yukarıyı zorlayabilmemiz açısından oyuncu grubumuz bugün maça birazcık durgun ve rakip takımın üstünlüğüyle başladı oyun, hem duran toplar hem de kaybettiğimiz toplarla yakaladıklarımız oyun ister istemez biraz bizi zora soktu diyebilirim. Golü de biraz şanssız yedik, ama tabi ki kimseyi de suçlayacak değiliz. O da bizim bir evladımız kardeşimiz çokta iyi bir kaleci olacak ileride" diye konuştu.

"Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Çok iyi pozisyon yakaladıklarını ancak değerlendirilseydi galip gelebileceklerini söyleyen Teknik Direktör Tandoğan; "Sonrasında ikinci yarı da daha istekli ve arzulu başladık, oyuna hakim olmaya çalıştık. Çok fazla pas yaptık ve bakıldığında beş yüzün üzerinde pasımız vardı ve bayağı bir oyun içerisinde kalmaya çalıştık. Oyuncu değişikliklerimizden sonra golü de bulduk. O dönemde biraz yorgunluğunda etkisiyle ister istemez 2 takımı da saha içerisinde olumsuz yansıdı. Arada büyük boşluklar oluşmaya başladı. Yakaladığımız iyi pozisyonlar olsaydı, bugün 2'nci golü bulup galibiyetle ayrılmış olacaktık. Tabi ki çok üzgünüz kazanabilirdik ama en azından ben şunu görüyordum ki birçok şeyden vazgeçmemiş bir oyuncu grubu var. Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde Kayseri maçı var, şimdi onu oynamak için oyuncu grubumu hazırlamam lazım" ifadelerini kullandı.

Ali Tandoğan: 'Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Ali Tandoğan: 'Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Ali Tandoğan: 'Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız'
Ali Tandoğan: 'Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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