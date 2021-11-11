Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı çıldırttı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in performansındaki son durumu değerlendiren Koç, yıldız futbolcunun artık saha içine konsantre olması gerektiğini söyledi.

"FENERBAHÇE İÇİN YAPACAKLARINA KONSANTRE OLMALI"

Ali Koç yaptığı, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz" açıklamasının ardından Fenerbahçeliler başkana tepki gösterdi. Ali Koç, Mesut Özil'i taraftarın önüne atmakla suçlanırken sosyal medyada sert eleştirildi.

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