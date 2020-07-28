HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yabancı oyuncu sayısı ve ligden düşmenin kaldırılması konusundaki tavsiye kararlarına destek verdi.

Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek Açıklaması
28.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:42

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yabancı oyuncu sayısı ve ligden düşmenin kaldırılması konusundaki tavsiye kararlarına destek verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, yabancı oyuncu sayısı konusunda kulüplerin farklı görüşlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Kulüpler Birliği Vakfında ortak görüş çıktı. Sezonun ve transfer sezonunun başlamasına çok kısa süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan böyle bir kararın alınması bazı kulüpleri sıkıntıya düşürüyordu. Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük." dedi.

Fenerbahçe'nin bu konuda bir nebze daha rahat olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Bu dönem dayanışma dönemi. 'Benim işime geliyor, bu işi böyle yapalım' yaklaşımını doğru bulmuyorum. Kulüpler Birliği olarak ricamız bu işin doğru dürüst istişare edilmesi yönünde. Er veya geç sayı düşecek. 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kademeli uygulansın. Herkesin altına imza atacağı modeli geliştirelim. Hepimizin mutabık kalacağı formatı 2021-2022 sezonunda uygulayalım. Oldu bittiye geldiği zaman ekonomik etkisi var." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan oyuncunun çıkmasının da yabancı sayısının değiştirilerek olamayacağını aktaran Koç, "İnşallah federasyon kulüplerin ricasına olumlu döner." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki düşünceye değinen Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin, pastanın 18'den 21'e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek veriyoruz." diye konuştu.

Sepil'e destek

Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmayı düşünen Mehmet Sepil'in ise görevine devam etmesini istediğini söyledi.

"İnşallah başkan ayrılmaz" diyen Koç, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği başkanlığını yapmak kolay değil. Herkesin hassasiyetini, taleplerini dengelemek gerekiyor. Kolay iş değil. Sandığınız gibi haftada bir iki gün de ayrılacak iş değil. Başkanımız İzmir'de oturuyor. Bu dönemde büyük fedakarlık gösterdi. Pozitif bakış açısı, olumlu yaklaşımları da değerli bulunuyor. İnşallah devam eder."

Berna Gözbaşı: "Tüm başkanlara çok teşekkür ediyorum"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise ligden düşmenin kaldırılması konusundaki görüşünün oy birliğiyle alındığını vurgulayarak, "Ligden düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye kararını oy birliğiyle aldık. Bu beni çok duygulandırdı. Tüm başkanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında sinirli bir şekilde dışarı çıktığının hatırlatılması üzerine Gözbaşı, "Tek kadın başkan olarak naz ve kapris yapma hakkımı kullandım. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı
İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir
Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlhan Cihaner Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Ebru Şallı Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha Antalya İntihar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 20:42:09. #1.15#
title