Son dakika... Ali Koç, tepkisini konuşmama kararıyla gösterdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştirileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki olarak konuşmama kararı aldı. Ali Koç, "Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YKD üyeleri katıldı. Ali Koç, yaptığı açıklamada, "5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

- İstanbul