Son dakika... Ali Koç, tepkisini konuşmama kararıyla gösterdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Ali Koç, tepkisini konuşmama kararıyla gösterdi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Son dakika... Ali Koç, tepkisini konuşmama kararıyla gösterdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştirileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki olarak konuşmama kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştirileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki olarak konuşmama kararı aldı. Ali Koç, "Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YKD üyeleri katıldı. Ali Koç, yaptığı açıklamada, "5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Son dakika... Ali Koç, tepkisini konuşmama kararıyla gösterdi

Son dakika... Ali Koç, tepkisini konuşmama kararıyla gösterdi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftarlarla arayı düzeltti! Paylaşımları dikkat çekti

Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftarlarla arayı düzeltti! Paylaşımları dikkat çekti

 Fenerbahçeliler 2008 yılına gitti! Mert Hakan ve Alex'ten duygusal mesaj

Fenerbahçeliler 2008 yılına gitti! Mert Hakan ve Alex'ten duygusal mesaj

 UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız

UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title