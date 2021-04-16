Algida Big Bold'un yeni reklam filmi yayında
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Algida Big Bold'un yeni reklam filmi yayında

Algida Big Bold'un yeni reklam filmi yayında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyanın önde gelen dondurma markalarından Algida, yeni çıkardığı Big Bold için çektiği reklam filmini yayınladı.

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Dünyanın önde gelen dondurma markalarından Algida, yeni çıkardığı Big Bold için çektiği reklam filmini yayınladı. 'Hayatı büyük yaşayanlara ya Big ya Hiç' mesajı verilen reklam filminde, tüm dünyada su üzerinde gerçekleştirdiği motosiklet performansı ile tanınan Robbie Maddison Türkiye'ye gelerek, özel bir performans sergiledi.

Dondurma markası Algida'nın çıkardığı Big Bold'un yeni reklam filmi yayınlandı. Sınırlarından kurtulup harekete geçmenin, korkusuzca hayallerinin peşinden gitmenin, altı çizilecek büyük hikayelere imza atmanın önemini vurgulayan marka, reklam filminde de bu düşüncelerden ilham alarak ünlü motosiklet performans sanatçısı Robbie Maddison ile bir araya geldi. Kendi tasarladığı özel motosikletiyle, su üzerinde gidebilen dünyadaki tek isim olan Maddison, İstanbul'da Big Bold reklam filmi için nefes kesen bir performans sergiledi.

REKLAM FİLMİNİN HİKAYESİ

Klasik bir dondurma reklamı gibi başlayan filmde, keyifle dondurmalarını yiyen Wakeboard'cu iki arkadaşın bir sürat teknesi tarafından çekilmesi beklenirken işler bir anda değişiyor. 'Ya Big ya Hiç' parolasıyla yola çıkan Robbie Maddison'ın devreye girerek vites yükseltmesiyle iki arkadaşı kendi motoruyla hem de suyun üzerinde giderken çektiği görülüyor. Tüm bunların İstanbul'da hatta Boğaz'da gerçekleştiğinin anlaşılmasıyla birlikte büyük yaşamanın ne demek olduğu her karede daha da büyüyen bir heyecanla gösteriliyor. Karadan zoom objektiflerle, havadan da performans dronelar eşliğinde çekilen reklam filminde Maddison, yaklaşık 45 dakika suyun üstünde dalgaları aşarak performansını sergiliyor.

Yönetmen koltuğunda Emre&Gözde'nin oturduğu, Medina Turgul DDB imzasını taşıyan filmin yapımcılığını ise Ptot Films üstleniyor.


Algida Big Bold'un yeni reklam filmi yayında
Algida Big Bold'un yeni reklam filmi yayında
Algida Big Bold'un yeni reklam filmi yayında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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