Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Trabzonspor'da RB Leipzig'in yolunu tutacak olan kiralık oyuncu Alexander Sörloth'un takıma kazandıracağı para belli oldu. Bordo mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu, Norveçli golcünün yaklaşık 107.5 milyon TL bonservis geliri bırakacağını açıkladı.

Trabzonspor'da golcü futbolcu Alexander Sörloth ile yollar ayrılırken başkan Ahmet Ağaoğlu da konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Norveçli oyuncunun bonservis bedelini açıkladı. Sörloth, Ağaoğlu'nun açıklamasına göre kulübe 11-12 milyon euro (yaklaşık 107.5 milyon TL) kazandıracak.

A Spor'a görüşlerini dile getiren başkan, yaptığı açıklamada, "Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir anlaşma çerçevesinde Sörloth, Leipzig'e transfer olacak. Bir de şu unutulmasın hafızamız taze. Geldiğinde yapılan bütün eleştiriler hafızamızda ve oyuncunun da hafızasında! Şimdi giderken de farklı eleştirilerde bulunmak doğru bir eleştiri değil. Trabzonspor'a 375 bin euroya mal olmuş, kiralık ve 1 sene sonra 11-12 milyon euro gelir bırakarak ve bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer bunun eşi ve benzeri Türk futbolunda varsa ben bilmiyorum. 375 bin euroya kiralık gelip 11-12 milyon euro karla giden ilk futbolcu olacak" ifadelerini kullandı.

TAKIM MALİYETİ 12 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

Ağaoğlu, takım maliyetinin 12 milyon euroya düştüğünü de belirtip "Arkadaşlar merak edilen çok konu var. Medya olarak sizin göreviniz şu; Bugün transferlerden bahsederken bu takımın limitinin 152 milyon lira olduğunu bilmek hepinizin görevi. Bu işi ciddi şekilde yapan ve yansıtan sizlersiniz. Şunun hesabını yapmanız gerekir, defalarca söyledim ama sanırım sağlıklı bir şekilde kamuoyuna aktaramadık. Geçen sene 16.5 milyon euro olan profesyonel kadro maaş maliyeti net bu sene euroya 12 milyon euroya düşmüş durumda. İnsanlar soruyor, 'Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş nasıl yapıyor?' Çok basit. Onların geliri Trabzonspor'un gelirinin 4-5 katı. Böyle bir transfer limiti olması da doğal. Elimizdeki sınırlı bütçe ve gelirle o takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi veriyoruz" dedi.

"ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"

Takımın eksiklerine değinen deneyimli yönetici, "Şanssız bir başlangıç yaptık bunu hepimiz biliyoruz. İyi de değildik ama takımda çok eksik vardı. Hala da var. Transferler devam ediyor. Eksikleri bildiğimiz ve özveriyle çalıştığımız için en kısa zamanda taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacağız" sözlerine yer verdi.

ELNENY AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın eski futbolcu Elneny'nin gündemlerinde olmadığını resmiyete kavuşturan Ağaoğlu, "Bugün yoğun bir şekilde büyük sosyal medya hesaplarında 'Elneny ile her konuda anlaşılmış, Protokol imzalanmış ama yönetim ağır kaldığı için ve Arsenal'in de o bölgede oyuncuya ihtiyacı olduğu için böyle önemli bir transfer gerçekleştirilememiş' deniyor. İyi niyetli, saf duygularla bu takımı destekleyen taraftar bu tür haberleri de okuduğu zaman ister istemez bu haberlere itibar ediyor. Elneny dediğiniz adamın net maaş maliyeti 2.5 milyon euro. Vergisiyle 3.7 milyon euro. Artık herkesin şunu anlaması lazım, bizim şu anda net maaş bütçemiz 12 milyon euro civarında. Elinizden oyuncu çıkarmadan transfer yapma şansınız yok. Bu haberleri çok doğruymuş gibi güvenilir kaynaklardan aldığımız habere göre; diyorlar. Bizim 2.5 milyon euro maaşı olan bir oyuncuyla hiçbir temasımız olmadı diyerek sözlerini noktaladı.