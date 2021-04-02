Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo'da antrenör oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo'da antrenör oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo'da antrenör oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı. Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi sözleşmeyi bugün imzaladığını belirtti.Futbola ilk başladığı Sao Paulo'da şimdi antrenör olarak görev alacağına vurgu yapan Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı; "04/02/95, Futbolda ilk profesyonel maçım. 02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı hisler ve aynı tutku.."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Bahar Candan Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo'da antrenör oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 19:53:36. #1.14#
title