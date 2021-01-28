Alev Alev 12. yeni bölüm canlı izle Show TV! Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev son bölüm full izle! Alev Alev son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Demet Evgar, Berkay Ateş, Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan ve Zuhal Olcay gibi oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu Perşembe 12. bölümüyle ekranlara geliyor! Alev Alev yeni bölüm fragmanını izleyen izleyiciler, bu hafta için çok heyecanlı! Peki, Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Alev Alev 11. son bölümde neler oldu? İşte, Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev 11. bölüm izle tek parça! Alev Alev canlı, kesintisiz izle!

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM CANLI İZLE SHOW TV!

Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin sürprizi ile karşılaşır.

Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar. Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır. Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir. Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi'nin karşısında uçurumun kenarına sürüklenen Tomris'in kurtulmak için tek şansını, Ozan, Ömer ve Rüya bir araya gelerek yaratır.

Çelebi'ye karşı ellerine büyük bir fırsat geçmek üzeredir. Hapisten çıkan Bülent, kendisine atılan iftiranın bedelini, Tomris ve Çiçek'e çok sert ödetmeye kararlıdır. İskender'in verdiği açık, Kayabeyli Ailesi'ni hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Rüya ve Ömer arasındaki aşk kıvılcımları ise, büyülü bir anda, yangına dönüşecektir.

ALEV ALEV SON BÖLÜM FULL İZLE!