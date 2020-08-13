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Albert Riera, Fatih Terim için övgü dolu sözler kullandı: Bir okul gibi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe getirilen eski oyuncu Albert Riera, sarı kırmızılı ekibe faydalı olacağına inandığını söyledi. İspanyol antrenör, aynı zamanda eski hocası Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler kullandı ve "Fatih Terim bir okul gibi" ifadelerine yer verdi.

13.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:21

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcılarından birisi de Albert Riera oldu. Sarı kırmızılı formayı daha önce terleten ve lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbol adamı, GS TV'ye yaptığı açıklamada eski hocası için övgü dolu sözler kullandı.

Terim'e okul benzetmesini yapan Riera, "Ona, 'Hocam size yardımcı olmak için buradayım. Eğer takım için faydalı olabileceğimi düşünüyorsanız burada olmak beni çok mutlu eder, benden ne isterseniz yapmaya hazırım.' dedim. Hepimiz hocanın tecrübesinin farkındayız. Türkiye'nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü. Ayrıca sadece bir teknik direktör olarak değil, takımla ilgili birçok farklı alanı yönetebilen biri. Hocadan her detayı yönetmeyi öğrenmek benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Hocadan öğrenebileceklerimin arasında saha içi, saha dışı, taktik, teknik, soyunma odasını yönetmek, karakter, oyunculara nasıl davranılabileceği, psikoloji gibi konular var. Bazı antrenörler teknik ve taktik anlamda iyi olabilir. Ancak Fatih Terim ile çalışmayı arzu etmemin sebebi tüm bunları başarılı bir şekilde yönetebilmesi. Bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri. Onu izleyip, ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o bir okul gibi" dedi.

"FAYDALI OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'a faydasının dokunacağına inanan İspanyol antrenör, "Fatih Terim ile daha önce yaptığımız bazı görüşmelerde futbol kariyerimi bitirdikten sonra bir gün Galatasaray'ın bana ihtiyaç duyması halinde kulübe yardımcı olmak istediğimi söylüyordum. Ligi iyi biliyorum, kulübü tanıyorum. Kulüp için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Kulübün, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki diğer takımlarda da oynamış eski bir oyuncu olarak kazanmış olduğum tecrübelerden faydalanmasını istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Tüm hedefim, kulübe ve hocama her açıdan yardımcı olabilmek" diye konuştu.

"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Terim'den çok şey öğrendiğini de belirten Albert Riera, futbol kariyerini bitirdikten sonra İspanya Futbol Federasyonu'nun UEFA lisans programına katıldığını belirterek "Bu dönemde Fatih hoca ile gelişimim hakkında konuşuyorduk. Bir yıl önce UEFA Pro Lisans aldığımı biliyordu. Fikrin benden geldiğini söylemeliyim. Türkiye'de ve Galatasaray'da geçirdiğim yıllar boyunca ondan çok şey öğrendiğimi her zaman ifade ettim. Sadece oyuncu olarak değil, insan olarak da. Aynı zamanda bir kulüpte disiplini ve organizasyonu sağlama konusunda ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

"SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİĞİM KULÜP"

Futbol kariyeri boyunca en fazla Galatasaray'da forma giydiğini vurgulayan Riera, şu sözleri de kaydetti:

"Burada neredeyse 4 yıl geçirdim. Burada olduğum için hakikaten çok mutluyum. Kariyerimle ilgili konuşulduğu zaman insanlar genellikle Liverpool'u hatırlıyorlar. Liverpool köklü bir kulüp ve şu an hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Evet Liverpool tarihi bir kulüp olabilir ancak benim hayatım boyunca en faydalı olduğumu, en değerli görüldüğümü, en sevildiğimi ve önemsendiğimi hissettiğim kulüp Galatasaray oldu. Pro lisansımı aldığımda kalbim bana antrenörlük kariyerime başlamak için en mutlu hissedeceğim yerin Galatasaray olduğunu söyledi."

Albert Riera, Fatih Terim için övgü dolu sözler kullandı: Bir okul gibi

Kaynak: AA

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