Alba Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Alba Berlin - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
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Alba Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Alba Berlin - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

12.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:53
Alba Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Alba Berlin - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Anadolu Efes, bu hafta ALBA Berlin'e konu olacak. Alba Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Alba Berlin - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Turkish Airlines Euroleague puan durumu

Turkish Airlines Euroleague'inde geride kalan 2 haftada Anadolu Efes ve Alba Berlin galibiyetle tanışamadı. Salondan mağlup olarak ayrılan takımlar, galip olmak için sahaya çıkacaklar.

ALBA Berlin, Maccabi Playtika Tel Aviv ve Bayern Münih'e yenilirken, Anadolu Efes de Zenit Saint Petersburg'a ve Fenerbahçe Beko'ya mağlup olarak döndü.

ALBA BERLİN ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Alba Berlin - Anadolu Efes karşılaşması bu hafta gerçekleşecek. beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma 13.10.2020 Salı günü gerçekleşecek.

ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alba Berlin Anadolu Efes karşılaşması Berlin'de bulunan Mercedes-Benz Arena'da gerçekleşecek.

ANADOLU EFES ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Mercedes-Benz Arena'da karşılaşacak olan Alba Berlin ve Anadolu Efes maçı saat 21.00'da.

Daha önce rakibiyle 10 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes, Alman ekibini 9 maçta mağlup ederken 1 müsabakada mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar deplasmandaki 5 maçı da kazanmayı başardı.

ANADOLU EFES SON SKORLARI

Anadolu Efes son haftalarda galibiyet göremedi.

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Alba Berlin - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

TURKİSH AİRLİNES EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Fenerbahce

Valencia Basket Club

Zalgiris Kaunas

AX Armani Exchange Milano

Zenit St. Petersburg

FC Bayern München

FC Barcelona

Olympiacos

Crvena Zvezda

Maccabi Fox Tel Aviv

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifreli mi? Alba Berlin - Anadolu Efes basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

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