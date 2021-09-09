Alaşehir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Alaşehir- Sarıgöl karayolu Çataltepe kavşağında meydana geldi. Sarıgöl yönüne giden Oğulcan Kökten (27) yönetimindeki 45 SK 347 plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyonla, Ali Kaya (57) yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Kaya hayatını kaybetti, yanındaki Gökhan Yener (37) ve Güler Uçar (61) ile kamyon şoförü Oğulcan Kökten ise yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan