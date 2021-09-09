Alaşehir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alaşehir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Alaşehir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Alaşehir- Sarıgöl karayolu Çataltepe kavşağında meydana geldi. Sarıgöl yönüne giden Oğulcan Kökten (27) yönetimindeki 45 SK 347 plakalı boş üzüm kasası yüklü kamyonla, Ali Kaya (57) yönetimindeki 20 YF 597 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Kaya hayatını kaybetti, yanındaki Gökhan Yener (37) ve Güler Uçar (61) ile kamyon şoförü Oğulcan Kökten ise yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Alaşehir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Alaşehir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Mansur Yavaş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Derya Baykal Kylie Jenner
Spor Diego Umut Meraş Çağdaş Atan Çağlar Söyüncü Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alaşehir'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:07:36. #1.16#

title