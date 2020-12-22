Alaşehir Belediyesi araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı

Alaşehir Belediyesi hizmet aracı filosuna 4 yeni araç hibe edildi. İş insanları tarafından hibe edilen araçlar, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete girdi. Daha önce kiralık araçlarla hizmet veren Alaşehir Belediyesinde artık kiralık araç kalmazken, belediyeye hibe yoluyla kazandırılan araç sayısı ise 20'ye ulaştı. Belediye böylece büyük bir tasarrufa imza atmış oldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, göreve gelmesiyle birlikte tasarruf tedbirleri kapsamında, yıllardır kiralık araçlarla alınan hizmetlere son vererek, kendi öz varlıklarına yönelmiş, bu kapsamda belediyeye hibe edilen 16 araçla hizmet vermeye başlamıştı. Yeni araçların hizmete girmesiyle, belediye kiralık araçları sahiplerine iade ederek, kendi araçlarıyla Alaşehirlilere hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 18 ay önce hibe yoluyla temin edilen 16 aracın ardından, bu günde 4 yeni araç hibe yoluyla hizmete girdi.

"Hiç kiralık aracımız kalmadı"

Araçların hizmete girmesi törenine katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu gün 4 tane daha hibe aracımız hizmete girdi. Bir tanesi şehir içindeki külleri toplamak için kullanılacak olan danperli kamyon, bir tanesi caddeleri süpürmek için süpürme aracı, bir tanesi silindir ve mini kepçeyi taşıyan kasalı kamyon, bir tanesi de vito hizmet aracı ile Alaşehir'e ve Alaşehirlilere hizmet verilecek. Bunlarla birlikte hibe araç sayımız 20'ye ulaştı. Böylece hiç kiralık aracımız kalmadı. Bundan böyle belediye olarak kendi araçlarımızla hizmet vereceğiz. Amacımız Alaşehir ve Alaşehirlilere layık oldukları en güzel ve kaliteli hizmeti verebilmek. Temel ilkemiz Alaşehirlilere en güzel hizmeti verirken, kendi öz varlıklarımızı kullanarak, kaynaklarımız gereksiz yerlere harcamamak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı