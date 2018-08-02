Alaplı'dan Hac Kafilesi Uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla ilçede bu yıl hacca gidecek ilk kafile için Merkez Cami önünde tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Hac yolculuğunun insan hayatında çok anlamlı ve önemli bir yolculuk olduğunu dile getiren Bostancı, şöyle konuştu:

"Biz peygamberimizi görmeden sevdik. Allah bu milletin gönlünden, kalbinden o kutsal toprakların sevgisini, muhabbetini eksik etmesin inşallah. Medine'de, Mekke'de ülkemizi temsil edeceksiniz. Göğsümüzdeki ay yıldızlı bayrağın şerefini orada taşıyacaksınız. Bayrağımıza yakışmayan hiçbir davranışta inşallah bulunmayacaksınız."

Belediye Başkanı Nuri Tekin de hacca gidenler için dua edeceklerini belirterek, "Onlar da inşallah ülkemiz, ilçemiz ve bizler için kutsal topraklarda dua ederler. Tüm hacı adaylarımıza şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum." dedi.