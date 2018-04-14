-Alaplı'da tekne ve yat sanayi sitesi kuruluyor.

Ahşap yat üzerine faaliyet gösterecek olan Alaplı Çay boyundaki 70 dönüm arazi üzerinde yapılması düşünülen Yat ve ahşap tekne imalatçılarıyla bir araya gelindi.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve ahşap yat üzerine faaliyet gösterecek olan Ahşap Yat ve Tekne İmalatçıları Kooperatifi (AYTEK) sektöre ait imalat yapan firmalar katıldı.

Toplantıda, AYTEK Yat ve Ahşap Tekne ve Yat Kooperatifi Başkanı İbrahim Türkoğlu tarafından sektör hakkında verilen bilgilerin ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Alaplı'ya Kurulması düşünülen Yatcılık ve Ahşap Tekne çalışmaların bereketini görürüz diye umuyorum"dedi.

Daha sonra katılımcı firmalar tarafından sektör hakkında görüş alışverişinde bulunularak, sektöre ait sorun ve çözüm önerileri dile getirildi.

AYTEK yat projesinin Alaplı'ya kazandırmak istediklerini ve 500 kişiye istihdam sağlanacağı göz önünde bulundurulduğunda projenin ilçe için ne kadar hayati önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıktığını söyleyen, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, "Bölgedeki istihdama katkısının yanı sıra,İlçenin gelişmesini sağlayacaktır ve bu işi bir an başlatalım, karada başlatalım ve bu arada Deniz doldurma yerini yine devam edelim.bizim istediğimiz bu. Alaplı ilçesinde bulunan Hazineye ait olan 70 dönüm arazi üzerinde İl dışında olan Yatcılık ve Tekne imalatı yapan arkadaşlarımız var. Biz bu bölgede hemen üretim başlatırsak hemen bunun arkası gelir düşüncedeyiz. Bu arkadaşlarımız yurt dışı olduğu gibi Avustralya'ya, Almanya ve Hollanda gibi diğer ülkelere yat yapmaktadırlar. Arkadaşlarımız eğer karar verdikleri anda hemen çalışmalara başlayacağız"diye konuştu.

AYTEK Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Türkoğlu'da daha önce imkanları dahilinde Alaplı'da yatçılık imalatına başladıklarını belirterek "Alaplı İlçesini yatçılık sektöründe başarılı bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Buradaki arkadaşlarımız 45-50 metre boyutunda tekne yapmaktadırlar. Bizde bu bağlamda bu sanayiyi Alaplı'ya getirelim diyoruz" dedi.

Toplantının sonunda yatırımcıların onayıyla 25 metreye kadar yatlar Alaplı Çay boyundaki hazineye ait olan arazide yapabilecekler. - ZONGULDAK