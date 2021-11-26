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Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

Alanya Belediyesi araç filosuna sıfır kilometre çöp kamyonu ekledi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi araç filosuna sıfır kilometre çöp kamyonu ekledi. Hizmet ağını genişletmek ve hızlandırmak adına önem arz eden 13+15 m'lük yeni çöp kamyonu, Demirtaş ve çevre mahallelerine hizmet verecek.

Alanya Belediyesi araç filosunu geliştirmeye devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araç, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek. Alanya Belediyesi Başkan Adem Murat Yücel'in görev süresinde bu araçla birlikte 231. sıfır kilometre aracı bünyesine kattı. Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Demirtaş bölgesine hizmet verecek yeni çöp kamyonu, Müdürlüğün bünyesindeki 126. aracı oldu.

"Alanya'mıza hayırlı olsun"

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir yeni çöp kamyonu için yaptığı açıklamada, "Üretken Belediyecilik anlayışımızla araç filomuzu geliştirmeye devam ediyoruz. 231'inci sıfır aracımızı da Alanya'mızın hizmetine sunmuş olduk. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in çabalarıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Belediyemize hibe edilen 13+1.5 m'lük çöp kamyonunu Alanya'mıza kazandırdık. Yeni aracımız, Demirtaş bölgesi ve mahallelerine hizmet verecek. Belediyemiz ve Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

Alanya Belediyesi, 231'nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı

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