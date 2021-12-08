"Kehanet: Ayasofya" 17 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - Pandemi sürecinde sete çıkan ilk film olma özelliği taşıyan, Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği"KEHANET", tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi'ye gönderme yapıyor.

Pera Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, 17 Aralık'ta vizyona girme hazırlığı yapan Fatih Hasanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Kehanet Ayasofya", gerilim ve macera türlerini harmanladığı konusuyla sinemaseverlere aksiyon dolu dakikalar vadediyor.

Pandemi'de sete çıkan ilk film olma özelliği taşıyan Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği"Kehanet: Ayasofya", tüm dünyayı etkisi altına alan yüzyılın felaketine gönderme yapıyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan Müddessir Suresi'nde; "Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde on dokuz vardır" şeklinde geçen ayetlerde belirtilen Sekar'ın, Covid 19 olup olmayacağından ilham alınarak kurgulanan senaryo ile yaşadığımız süreç farklı bir açıdan sorgulanıyor.

Filmin bir diğer özelliği de youtube'da paranormal aktiviteler ve gizem türlerinde içerik üreten ve yüzbinlerce takipçileri olan Fatih Hasanoğlu, Muhammed Bahçecik, Mustafa Ak gibi youtuber'ların başrolleri paylaşmaları.

Usta Oyuncu Halil Kumova'ya Saygı Duruşu

CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyona girecek filmin oyuncuları arasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Halil Kumova da var. Tamamladığı son film olan ancak izleme fırsatı bulamadığı"Kehanet Ayasofya"sanatçının anısına ithaf ediliyor.

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