Aksaray'da Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilerek yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 8'i gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin adreslerinde bulunmadığı, 1 kişinin ise daha önceden FETÖ'den tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY