Aksa Fırat Elektrik, Bingöl'de yenilenmiş müşteri hizmet merkezinin açılışını yaptı
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Aksa Fırat Elektrik, Bingöl'de yenilenmiş müşteri hizmet merkezinin açılışını yaptı

21.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:26
Aksa Fırat Elektrik, Bingöl'de yenilenmiş müşteri hizmet merkezinin açılışını yaptı

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Fırat Elektrik, Bingöl Uydukent'te yenilediği müşteri hizmet merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Fırat Elektrik, Bingöl Uydukent'te yenilediği müşteri hizmet merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine sunduğu hizmeti geliştirmek amacıyla Bingöl Uydukent'teki müşteri hizmet merkezini yenileyerek açılışını gerçekleştiren Aksa Fırat Elektrik, burada abonelik, bilgi güncelleme işlemleri, fatura tahsilatı gibi birçok hizmeti müşterilerine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Fırat Elektrik Bingöl İl Müdürü Ulaş Çıbuk, 2010'dan beri Aksa Fırat Elektrik çatısı altında Bingöl'e elektrik tedarik hizmeti sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bingöl'e ve Bingöl halkına nitelikli hizmet sunabilmek amacıyla iş süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmeye odaklanıyoruz. Bugün, Bingöl Uydukent'te modern, konforlu ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlayıp yenilediğimiz müşteri hizmet merkezimizle halkımıza sunduğumuz hizmeti mükemmelleştirmeyi hedefledik. Bingöl, her zaman önceliğimiz oldu. Umuyorum ki yenilediğimiz müşteri hizmet merkezimizi kıymetli Bingöl halkı da beğenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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