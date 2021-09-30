AKPM Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Genel Kurulu'nda parlamenterlere hitap etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Avrupalı parlamenterlere hitap etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde eşit temsiliyet konusunda hazırlanan rapor hakkında Türk Delegasyonu adına konuşan Günay, son derece önemli raporun hazırlanmasında gösterdiği büyük çaba için raportöre teşekkür etti.

Hedef 4 yıl içinde, 2026 itibarıyla en az yüzde 40 kadın temsiliyetinin olmasının AKPM'nin kadın temsiliyeti konusunda çok güzel bir örnek olduğunu ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"2007 yılında üye ülke delegasyonlarının kadın kotası yüzde 30 olarak belirlenmiş. 10 yıl içinde AKPM'de kadın milletvekili oranı yüzde 37 olmuş. Şimdi beklenti ulusal parlamentolarda da bu orana ulaşmak. Ancak birçok üye ülkede kadın temsiliyetinin yetersiz kaldığını görüyoruz. 16 üye ülkenin parlamentolarında kadın temsiliyeti yüzde 25'in altında. Ülkelerin delegasyonlarında ve nihayetinde Meclis'te kadın ve erkek eşitliğini sağlamak amacıyla Meclis'te cinsiyet dengesini daha da geliştirmek için somut çözümler sunulan bu raporu çok değerli buluyorum. Bu atılan adımın, diğer kuruluşlar ve ulusal parlamentolar için de cesaret verici olacağına inanıyorum. Bazı ülke deneyimleri kadın siyasetçi temsiliyeti için uygulanan minimum kota bu hedeflere ulaşmada önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Bu pozitif ayrımcılıktan çok, kadın siyasetçilerin karşılaştıkları eril sistem tarafından oluşturulan görünmeyen engellerin kalkması açısından önemli. Aslında kotadan çok adil bir yarış istiyoruz."

"Kadınıyla erkeğiyle bütün millet omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın siyasetçi temsiliyeti hakkında bilgi veren Günay, sözlerini şöylü sürdürdü:

*Önderimiz Atatürk'ün temelini attığı kadınların seçilme hakkının kabul edildiği 1934 yılından bu yana kadın üyelerin bulunduğu TBMM'nin temsilcisi olarak bu raporu memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu adımın yeterli sayılamayacağını da bilmeliyiz çünkü eşit katılım sadece rakamlardan ibaret değildir. Karar verme mekanizmaları içinde kadınların aynı zamanda etkin rol oynamaları da çok önemli. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflerimize ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Dolayısıyla adil bir kadın temsiliyeti sağlamak için daha yapacak çok işimiz olduğuna inanıyorum."