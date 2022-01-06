AKIMA KAPILIP ÖLEN FEYYAZ, 1 AY SONRA DOĞACAK ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ - Haberler
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AKIMA KAPILIP ÖLEN FEYYAZ, 1 AY SONRA DOĞACAK ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Feyyaz Çalış (32), hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Feyyaz Çalış (32), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Çalış'ın eşinin, 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan Feyyaz Çalış'ın elinde taşıdığı malzemeler, binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Çalış, yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Feyyaz Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalış'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Çalış'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Elmalı'nın Gökpınar Mahallesi'ne götürüldü. 2 çocuk babası Feyyaz Çalış'ın eşinin, 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

AKIMA KAPILIP ÖLEN FEYYAZ, 1 AY SONRA DOĞACAK ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

AKIMA KAPILIP ÖLEN FEYYAZ, 1 AY SONRA DOĞACAK ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

AKIMA KAPILIP ÖLEN FEYYAZ, 1 AY SONRA DOĞACAK ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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