HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Akhisarspor'dan TFF trafiği

TFF 1'inci Lig'de Altay deplasmanı öncesi geçen cuma günü yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten toplam 12 kişiyle karantina altına alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, salı gün girdikleri PCR ve antikor...

Akhisarspor'dan TFF trafiği
25.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:59

TFF 1'inci Lig'de Altay deplasmanı öncesi geçen cuma günü yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten toplam 12 kişiyle karantina altına alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, salı gün girdikleri PCR ve antikor testinin negatif çıkması üzerine Futbol Federasyonu'yla temasa geçti. Akhisar Devlet Hastanesi'nden taburcu olup Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki odalarında karantinaları süren yeşil-siyahlılar, TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesini talep ediyor. Teknik direktör Yılmaz Vural, TFF'nin talimatta değişiklik yapmasıyla pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına futbolcularıyla birlikte yetişmeyi planlıyor.

Hafta sonuna kadar 2 teste daha girecek Akhisarspor'da Yılmaz Vural, "Gayet iyi durumdayız ve hiçbir hastalık semptomu göstermiyoruz. Testlerimiz negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın prosedürlerinde koronavirüs testlerinin 24 ile 48 saat arayla yapılabileceği belirtiliyor. Ancak Futbola Dönüş Protokolü'ne göre koronavirüs testi negatif çıkan futbol ailesinden birinin ikinci kez test olması için aradan 5 gün geçmesi gerekiyor. Yani TFF'ye göre pazar günü tekrar test olacağız. Artık virüsü taşımıyoruz. Futbol Federasyonu'yla temasa geçip talimatların Sağlık Bakanlığı'nın protokolüne göre değiştirilmesini talep ettik. Talebimizi dikkate aldılar. Değerlendirme yapacaklar. Diğer şartta testlerimiz negatif olmasına rağmen çok kritik haftalarda çok önemli bir maçı daha kaçıracağız. Talimatın değişmesini bekliyoruz" dedi.


- İzmir

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey Spor
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! Spor
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu Spor
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı Spor
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti Spor
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz Spor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Avrupa Alişan
Şu an buradasınız: Akhisarspor'dan TFF trafiği - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:03:44. #1.15#
title