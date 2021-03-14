Akhisarspor, Bolu deplasmanından çıkardığı 3 puanla ligde umutlarını artırdı
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Akhisarspor, Bolu deplasmanından çıkardığı 3 puanla ligde umutlarını artırdı

14.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:27
Akhisarspor, Bolu deplasmanından çıkardığı 3 puanla ligde umutlarını artırdı

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, Beypiliç Boluspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, Beypiliç Boluspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

Düşme hattındaki yeşil-siyahlı ekip, Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek puanını 25'e çıkardı ve rakibiyle puan farkını 4'e indirdi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Akhisarspor'un, maçlarını bugün yapacak küme düşme hattının hemen üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor'la 1, Adanaspor ve Menemenspor'la 2 puan farkı bulunuyor.

Beypiliç Boluspor karşısında takımının galibiyet golüne imza atan 20 yaşındaki Doğukan Nelik, profesyonel liglerde ilk golünü kaydetti. Genç oyuncunun 19 Yaş Altı Ligi'nde 7 golü bulunuyor.

Kalan 8 maçının 5'ini Akhisar'da oynayacak Akhisarspor'un kalan maç programı şöyle: Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor (D), Adana Demirspor, Adanaspor (D), Altınordu, Altay, GZT Giresunspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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