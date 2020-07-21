Akhisarspor avantaj peşinde TFF 1'inci Lig'de son haftaya kadar direkt Süper Lig yarışı verdiği sezonu dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'le eşleşen Akhisarspor, rakibine yarın ilk maçta konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de son haftaya kadar direkt Süper Lig yarışı verdiği sezonu dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'le eşleşen Akhisarspor, rakibine yarın ilk maçta konuk olacak. Vefa Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük'ü 26 Temmuz Pazar günü evindeki rövanşta konuk edecek Akhisar, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Turu geçecek taraf Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle 30 Temmuz'da tarafsız sahada final oynayacak. Karagümrük'ü bu yıl normal sezonda deplasmanda 3-2 yenip evindeki rövanşı 2-0 kaybeden Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde son ayların en formda takımı olmasına rağmen Süper Lig hedefini ıskalayıp şansını Play-Off'a bıraktı. Son 5 yılda 3'üncü kez 1'inci Lig'de bir takıma Play-Off oynatacak Yılmaz Vural, Akhisar'a avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Akhisarspor'un yarın sahaya; "Lukac - Vrsajevic, Cocalic, Uğur Arslan, Kadir, Rotman, Bjarnason, Burhan, Ali Kaan, Erhan, Bertuğ" ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA