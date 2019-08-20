Akhisarspor araya kadar kayıp istemiyor

20.08.2019 11:54

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk sınavında evinde Adanaspor'u zor da olsa 1-0 yenmeyi başaran Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle verilecek araya kadar oynayacağı Bursaspor ve Altınordu maçlarını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezonun ilk haftalarının her takım için zor olduğunu tekrarlayan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında alınan neticeler bunu gösteriyor. İlk haftayı kayıpsız atlattık. Şimdi takımın tempo kazanma döneminde 25 Ağustos'taki Bursaspor deplasmanı ve 31 Ağustos'ta evimizde oynayacağımız Altınordu maçları da kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ligde sezon öncesi toplam 9 transfer yapan yeşil-siyahlılarda şu an için başka takviyeye ihtiyaç duymadıklarını söyleyen Mehmet Altıparmak, "Daha oynamayan çok oyuncum var. Onur, Eray gibi isimleri ilk hafta değerlendiremedik. İyi ve alternatifli bir kadromuz bulunuyor. Şimdilik takviye yapmayacağız. İhtiyaç olması durumunda yönetimle değerlendirme yapıp transferin sonlarında başka isim alıp almayacağımıza bakacağız" şeklinde konuştu.

Akhisarspor'un bu hafta karşılaşacağı Bursaspor, transfer yasağı nedeniyle ilk haftaya genç futbolculardan kurulu bir kadroyla çıktı ve Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.



Kaynak: DHA