Akhisar tarımıyla damga vurdu

09.09.2019 08:54

Binden fazla markanın katıldığı, 500 milyon Euro'luk iş hacmi yaratmayı hedefleyen fuara, 12 Akhisarlı firma çıkarma yaptı. Zeytin, zeytinyağı ve salça üzerine üretim yapan 12 firmanın standı, 4 gün boyunca binlerce ziyaretçi ağırladı.

Geçen yıl 133 ülkeden 16 bin 85 ziyaretçiye ev sahipliği yapan WorldFood Fuarı'na bu yıl Akhisar damgasını vurdu. Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden 100'den fazla yabancı alıcıyı ağırlayan fuarda, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Akhisar Ticaret Borsası'nın işbirliğinde 12 Akhisar markası katıldı. Akhisarlı markaları Akhisarlılar da yalnız bırakmadı. İstanbul'da düzenlenen fuara, Akhisarlı bir çok üretici de otobüslerle gelerek destek verdi. Özellikle zeytin, zeytinyağı ve salça üretimi yapan Akhisar markaları, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladı.

Fuarda stant açan firma temsilcileri, yüksek iş bağlantılarına imza atarken Oda ve Borsa'ya destekleri nedeniyle teşekkür etti. Aydar Zeytincilik'den Nail Aydar, WorldFood'a 15. kez katıldıklarını belirterek "Fuarlar sayesinde bilinirliğimizi artırıp, müşteri portföyümüzü genişletiyoruz" dedi. Spesya Gıda'dan Aslıgül Erdoğdu ise fuarın üretici ile alıcıyı buluşturduğunu, kendilerinin ise özellikle Avrupa'dan yoğun talep gördüğünü söyledi.

2020'de stantlar ikiye katlanacak

Green Food temsilcisi İsmail Küçük de fuarın son derece verimli geçtiğini belirterek "Hedefimizi yakaladık. Fuar hem yeni iş bağlantılara ev sahipliği yaptı hem de yeni teknoloji ile üreticileri buluşturdu" dedi. Erdem Zeytinyağları'nın markası Beria adına 4 gün boyunca fuarda ziyaretçilerini ağırlayan Orhan Erdem ise "Bu yıl 40 metrekare olan standımızı önümüzdeki yıl 80 metrekareye çıkaracağız. Akhisar'a ilgi her geçen gün artıyor ve bize standlarımız artık küçük geliyor" diye konuştu. Canolive Gıda'dan Cemil Can, fuarın son derece verimli geçtiğini ve başarılı iş bağlantıları yaptıklarını belirtti. Hisar Zeytincilik'ten A.Fettah Gürmen de fuarın kendileri kadar Akhisar'ın da tanıtımına katkı sağladığına dikkat çekti. Gürmen, "Kaliteli ve iyi üretim yapan Akhisar'ın uluslararası pazarda gördüğü büyük ilgi doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" dedi.

Sağlıklı gıdanın başkenti

Güngör Zeytincilik'ten Atıl Güngör, dünya pazarında Akhisar'ın etkisinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek "Fuarda binden fazla marka olmasına karşın Akhisar'ın gördüğü bu ilgi hepimizi gururlandırdı" dedi. Yıldırım Gıda'dan Mesut Yıldırım da bugün artık tüm dünyanın "iyi" gıda arayışında olduğunu, bu arayışın yanıtının da Akhisar olduğunu söyledi. İpek Salça'dan Ömer Çelenlioğlu da Akhisar'ın zeytin kadar salça üretiminin de ana merkezi olduğunu ifade ederek "Tüm dünya mutfaklarına Akhisar'ın salçası lezzet katıyor" diye konuştu.

Akhisar yıldız gibi parlıyor

Alhatoğlu Zeytinyağları'ndan Soner Erkasap ise Ortadoğu'dan gelen alıcıları standlarında ağırladıklarını belirerek "Bugün sektörün önde gelen firmaları ihtiyaç duydukları ürünlerini, zeytin ülkeleri olarak bilinen yerlerden değil Akhisar'dan alıyor. Akhisar'ın yıldızını bu kadar güzel parlatan tek şey ise sahip olduğu üreticileridir. Bilinçli üretim ve iyi pazarlama stratejisiyle parlayan bu yıldız, fuarın da yıldızı oldu" dedi. Ünlü Salça'nın temsilcisi Mehmet Ünlü de gördükleri ilginin aslında çok çalışmalarının sonucu olduğunu söyledi. Ünlü, "Gıda sektöründe Türkiye'nin en çok marka çıkaran yerlerin başında Akhisar geliyor. Biz bunu yaparken ürettiklerimizin en iyisi olmasına büyük özen gösteriyoruz. Durum böyle olunca ilgi de yüksek oluyor" dedi. Brato Foods'dan Ahmed Alsaade de fuarın dünya pazarına açılan bir köprü olduğunu, Akhisar'ın da bu köprünün temelini oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler