Akenerji, Kadın Enerjisi projesi için "Kampüste"

Akkök Holding'in enerji grubu şirketleri tarafından hayata geçirilen Kadın Enerjisi projesi kapsamındaki "Kampüste" programı başladı. Üniversiteli 80 kadın lider adayı, proje kapsamında ilk online derslere katıldılar. Başarılı öğrencilere eğitimlerin sonunda mentorluk ve staj desteği de sunulacak.

Akkök Holding enerji grup şirketlerinin ortaklaşa yürüttüğü Kadın Enerjisi projesinin "Kampüste" etabı, proje paydaşları ve öğrencilerin katıldığı açılış toplantısı ile başladı. Yenibirlider Derneği ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ortak projesi "Genç Kadın Liderler" iş birliğindeki programda, Akkök Holding ve enerji grubu şirketleri yöneticileri 80 genç kadın lider adayıyla buluştu.

"GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ ENERJİ SEKTÖRÜNÜ TANIYACAK"

Akkök Holding ve Akenerji İnsan Kaynakları Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz, kadınların iş hayatında daha fazla etkinleşerek güçlenmesinin gelecek nesiller açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Akkök Holding'in enerji grup şirketleri SEDAŞ ve Sepaş Enerji ile toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen projelerimizi tek çatı altında bir araya getirdik. Kampüste isimli projemiz kapsamında Kadın Enerjisi projesini üniversiteli genç kadın liderlere dokunacağız. Geleceğin kadın liderlerine enerji sektörünü yakından tanıtarak, onların bu sektöre yönelmelerini sağlayacağız" dedi.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO'su Özlem Ataünal da enerji sektöründeki kadın temsiliyeti oranının düşük olduğunu vurgulayarak, kadın istihdamı ve kadın lider sayısını artırmak istediklerini belirtti. Ataünal, 2023 itibarıyla projenin ortaya koyacağı başarı sayesinde sektördeki diğer enerji şirketlerine örnek teşkil etmesini arzu ettiklerini kaydederek, Türkiye'ye yayma hedefleri doğrultusunda destekleyeceklerini ifade etti.

"KADIN ENERJİSİ KAMPÜSTE ÖRNEK MODEL"

Programın açılışında konuşan Yenibirlider Derneği Genel Müdürü Jülide Erdoğan, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine değinerek, Kadın Enerjisi Kampüste'nin örnek model sunacağını belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Danışmanı Deniz Karakaş ise çalışma hayatında kadınların güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Genç Kadın Liderler'e eklenen "Kadın Enerjisi Kampüste" modülünün önemine vurgu yaptı. Karakaş, projenin geleceğin enerji sektöründe kadınların enerjisinin daha fazla görülmesinin önünü açacağını dile getirdi.

İLK DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Proje kapsamındaki ilk eğitim programı online olarak gerçekleştirildi. Akkök Holding Hukuk Direktörü Çağla Zıngıl ile Duygu Erzurumlu Cengiz, katılımcı öğrencilere "Kadınların enerji sektöründeki yeri, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve çalışan hakları" başlıklı bir eğitim verdi. Cengiz, sektörde ve Akkök Holding şirketlerinde yüzde 50'yi bulan kadın yönetici rakamlarından gururlu olduklarını ifade ederken Zıngıl, kadın çalışanların yasa ile korunan haklarından bahsetti.

Kadın Enerjisi – Kampüste projesi ile TİSK ve Yenibirlider Derneği'nin birlikte yürüttüğü Genç Kadın Liderler Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi ortaklığında eğitim programları düzenlenecek. Yaklaşık 100 üniversite öğrencisinin faydalanacağı eğitimlerin sonunda başarılı olanlara, mentorluk ve staj imkanı da sağlanacak.