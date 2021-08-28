AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ
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AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz ve Ege'deki orman yangınları sonrası yerli turistler rota değiştirdi.

Akdeniz ve Ege'deki orman yangınları sonrası yerli turistler rota değiştirdi. Marmara Bölgesi'ni tercih etmeye başlayan tatilciler özellikle Balıkesir'in yolunu tuttu. Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adaları tam kapasite dolarken, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy Nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik dedi.

Yaz turizminin merkezi olarak bilinen Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarının ardından özellikle yerli turistler, tatil rotalarını Marmara Bölgesi'ne çevirdi. Balıkesir'in Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adalarında otel, motel ve pansiyonların tamamen doldu.

'NÜFUSUMUZ 15-17 KAT ARTTI'

Yer bulamayan tatilcilerin sahillerde şezlonglarda ve belediyeye ait bahçede konaklamak zorunda kaldığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi

Adaların toplam nüfusu 9 bin 974 kişiden oluşuyor. Özellikle Muğla, Bodrum ve diğer tatil yerlerinde yaşanan orman yangınlarından sonra tatilciler adalarımızı tercih etti. Bu nedenle nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu yoğunluk hafta içerisinde de yaşanıyor. Bu nedenle belediye olarak daha iyi hizmet vermek için çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik. Sezon sonunda birlikte tatil yapacağız.

SEFER SAYILARI ARTTI

Bu arada yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'na, Erdek, İstanbul ve Tekirdağ'dan yapılan Ro-Ro ve deniz otobüsü seferlerinin sayıları artırıldı.

AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ
AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ
AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ
AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ - Haberler
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