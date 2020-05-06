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Akdeniz'de nisan ayının ihracat şampiyonu hububat ve bakliyat sektörü

Akdeniz'de nisan ayının ihracat şampiyonu hububat ve bakliyat sektörü
06.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:04

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, nisan ayında 686,9 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirterek, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 31'lik artış yakaladıklarını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, nisan ayında 686,9 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirterek, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 31'lik artış yakaladıklarını bildirdi.

Uğur, yazılı açıklamasında, AKİB bünyesindeki birliklerin nisan ayındaki ihracatında, en çok artışın hububat sektöründe yaşandığını vurguladı. Uğur, "Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış yakaladı ve 120,6 milyon dolar değer ile nisan ayının ihracat rekortmeni oldu. Bu rakamlar, tarım sektörünün stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu." bilgisini verdi.

Uğur, nisanda yaş meyve ve sebze sektöründe 60 milyon 330 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe ise 22 milyon dolarlık dış satım yapıldığını aktardı.

"Hollanda, Ukrayna ve Almanya'ya ihracat arttı"

AKİB'in nisanda en çok ihracat yaptığı ülkenin 75,97 milyon dolar ile Irak olduğunu aktaran Uğur, 52,30 milyon dolar ile İspanya'nın ikinci, 38,62 milyon dolar ile İtalya'nın üçüncü sırada yer aldığını duyurdu.

Uğur, bazı ülkelere dış satımın arttığını vurgulayarak, "Nisan ayında ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkeler yüzde 203 artış ve 32,72 milyon dolar ile Hollanda, yüzde 80 artış ve 11,52 milyon dolar ile Ukrayna, yüzde 6 artış ve 37,84 milyon dolar ile Almanya oldu. Nisan ayında bu ülkelere en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında, mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastik ve mamulleri, çay, domates, pastacılık ürünleri, şeker, otomotiv yan sanayi, konfeksiyon, kırmızı mercimek, dondurulmuş balık yer aldı." ifadesini kullandı.

"Hava yoluyla dış satım öne çıktı"

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla sınır geçişlerinde yaşanan sıkı denetimler nedeniyle deniz ve hava yoluyla yapılan ihracatta artışların göze çarptığına dikkati çeken Uğur, şunları kaydetti:

"İhracatımızın lojistiğinde deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolunu mümkün olan en etkin şekilde kullanıyoruz. Geçen yılın nisan ayında ihracatımızın yüzde 71'ini deniz yolu ile, yüzde 28'ini kara yolu ile gerçekleştirmiştik. Bu yılın nisan ayında ise deniz yolu ile olan ihracatımız bir miktar azalırken, kara yolu ile ihracatımızın payının ise yüzde 33'e yükseldiğini görmekteyiz. Ancak burada esas dikkat çeken ise hava yoluyla yaptığımız ihracat rakamlarıdır. Hava yoluyla yaptığımız ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak toplam ihracatımızın yüzde 1'i olmuştur."

Firmaların karlarından feragat etme pahasına ihracattan vazgeçmemekte krarlı olduklarını vurgulayan Uğur, "Sektör yıllardır büyük çabalar sonucu kazandıkları pazarları korumak için yoğun çaba göstermektedir. Koronavirüs sonrası yeni normalde ülkemizin dünya pazarlarında eskisinden daha güçlü olarak yer alabilmesi, ürün ve hizmetleri en hızlı ve en uygun maliyetle bu pazarlara sunabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu anlamda hava yolu lojistiği başta olmak üzere tüm lojistik maliyetlerinin azaltılması için hükümetimizden ek destekler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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