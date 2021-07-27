Akdağmadeni'nde atık malzemeler işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Akdağmadeni'nde toplanan atık malzemeler fabrikada işlenerek çöp poşeti haline getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Akdağmadeni'nde toplanan atık malzemeler fabrikada işlenerek çöp poşeti haline getiriliyor.

Akdağmadeni'nin daha yaşanılabilir bir ilçe olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Akdağmadeni Belediyesi, bir yeniliğe daha imza atarak ilçede poşet fabrikası kurdu. Kısa süre önce üretime başlayan ve sıfır atık projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren fabrikada, atık malzemeler geri dönüştürülerek hem çevre korunuyor hem de ekonomiye katkı sunmak için poşet üretiliyor.

Fabrikada üretilen poşetler belediyenin temizlik ihtiyacında kullanılırken diğer yandan da ilçe halkının çöp poşeti ihtiyacı karşılanıyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi ilçe olarak kendilerinin de destek verdiğini ve ilçede atık malzemelerin geri dönüştürülerek poşet fabrikası kurulduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, "Klasik belediyecilik anlayışıyla değil çözüm bulan, ilçede eksikliği hissedilen her alanda çalışmalar yürüten, üreterek değer kazandıran, yeni ve dinamik bir hizmet anlayışını sahaya yansıtan hizmetler gerçekleştiriyoruz. Günümüz şartlarında artık kendi enerjimizi kendimiz üretecek, geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandıracak, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacağız. Akdağmadeni Belediyesi olarak üreterek ilçemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Ürettiklerimizi de değerli vatandaşlarımızın hizmetine en güzel şekilde sunmak her daim önceliğimizdir" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı