Akçaabat'ta inşaat duvarında çökme meydana geldi

14.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:44

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşa edilen Millet bahçesinin üzerinde bulunduğu kara yolu duvarı çöktü.

İlçenin Yaylacık Mahallesinde eski Fatih Stadyumu yerine inşa edilen Millet bahçesinin üzerine inşa edilen kara yolu duvarında gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Çökmenin etkisiyle millet bahçesine ait duvarda zarar gördü. Emniyet güçleri yıkılan duvarın etrafını güvenlik şeridine alırken, Akçaabat-Trabzon Kara yolu, güvenlik nedeniyle tek şeride düşürüldü.



Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolu, yüklenici firma ve belediye ekiplerinin gerekli tedbiri alarak, çalışmalara başladığını söyledi.

Güngör, yolun tamamen trafiğe açıldığını ifade ederek, "İlimizde etkisini gösteren kar yağışı ve ardından dün akşam etkili olan yağmurdan sonra eski stadyumun duvarına ait millet bahçesinin duvarının bir kısmı çöktü. Ancak şuanda herhangi bir olumsuzluk yok. Yol, trafiğe açık." dedi.

Kaynak: AA