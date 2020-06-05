Akçaabat Millet Bahçesi törenle hizmete girdi
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Akçaabat Millet Bahçesi törenle hizmete girdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde eski Akçaabat Fatih Stadı yerine inşa edilen Akçaabat Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

Akçaabat Millet Bahçesi törenle hizmete girdi
05.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:36

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde eski Akçaabat Fatih Stadı yerine inşa edilen Akçaabat Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

Akçaabat Millet Bahçesi açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon milletvekilleri ile davetliler katıldı. Açılış töreni boyunca sosyal mesafe kuralına ve maske uygulaması kuralına uyuldu.

Açılış sonrası konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeye çok güzel bir bahçe kazandırıldığını belirterek "Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, biyolojik gölet ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çardaklar, süs havuzu, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar bulunuyor. İlçemize, İlimize ve bölgemize turizm açısından önemli katkı sağlayacak Millet Bahçemiz açılmıştır. Akçaabat Millet Bahçesinin 5 Haziran Dünya Çevre Gününde açılıyor olması ayrıca gurur vericidir. Bu dev eserin başta ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Böylesine muhteşem bir Millet Bahçesini ilçemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile ilgili Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, TOKİ Başkanlığımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor bu vesileyle tüm hemşehrilerimin 5 haziran Dünya Çevre Gününü kutluyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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