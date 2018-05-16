Akbank, Bodrum'da Turizmcilerle Buluştu

Akbank'ın Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) iş birliği ve Bodrum Otelciler Derneği'nin (BODER) katkılarıyla düzenlediği "Geleceğimiz Turizm" toplantısında, 2018 turizm sezonuna ilişkin hazırlıklar ve destekler ele alındı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sektörlerin ihtiyaçlarını sektör temsilcileriyle birlikte belirleyip çözümler geliştiren Akbank, Alanya'dan sonra Bodrum'daki turizmcilerle de "Geleceğimiz Turizm" toplantısında buluştu.

Toplantıda, 2017 sezonunun değerlendirmesi ve 2018 sezonuna ilişkin beklentiler konuşularak turizm; ekonomi, çevre ve dijitalleşme başlıklarıyla ele alındı.

Akbank'ın TÜROFED iş birliği ve BODER'in katkılarıyla düzenlediği toplantının açılışını Genel Sekreter Orhan Kavala gerçekleştirdi.

Düzenlenen panele Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu, Üst Yöneticisi (CEO) Cem Kınay ve Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan katıldı.

Akbank, toplantıda, turizm sektörünün temsilcileriyle Türkiye'nin büyüme projeksiyonunda önemli bir yeri olan turizm sektörüne yönelik hazırladığı çözümlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, toplantıyı Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizmin Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde kritik bir yere sahip olduğuna inanıyoruz. 2017'de kazanılan ivmenin 2018 yılında da devam ettiğini görüyor olmak bizi mutlu ediyor. Akbank olarak bu kadar önemli bir yere sahip olan sektörün desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de konaklama başta olmak üzere acente, mağaza, restoran gibi turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak Turizm Destek Paketi'ni yeniden şekillendirdik. Firmalarımız pakette yer alan Sezon Ödemeli Turizm Kredisi'ni yapacakları yeni yatırımlar için olduğu kadar, yeni sezon için ihtiyaçları olan işletme kredisi olarak kullanmak üzere de alabilecekler. Sezon hazırlığı, enerji verimliliği, ekipman yenileme, atık yönetimi gibi yatırımlar için firmaların nakit akışına bağlı olarak, 9 aya varan geri ödemesiz dönem imkanı sunan krediden yararlanılabilir."

Oğuz, Akbank kredisini kullanarak işini geliştirenlerin, firmanın mali yapısına göre belirlenen kredi vadesi ve geri ödeme koşulları gibi konulardaki esnekliğin yanında, maliyet avantajına da sahip olduğunun vurguladı.

Akbank Turizm Destek Paketi'nde turizmcilerin hayatını kolaylaştıracak başka ürünlerin de bulunduğunu bildiren Oğuz, turizmcilerin yurt dışı kart sahiplerine, çeşitli döviz kurları üzerinden satış yapabilmelerine olanak tanıyan Dövizli POS'un da bunlardan biri olduğuna işaret etti.

- "Bu yıl ziyaretçi sayımızın 35 milyon civarında olmasını bekliyoruz"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık ise "Geçtiğimiz iki yıl alternatif pazarlara yönelerek yurt içi pazarımızı öne çıkardık. Bayram tatillerinin uzun süreli olmasıyla da iç turizm hareketlendi. 2017 yılını 32,4 milyon turist ve 26,3 milyar dolar gelir ile kapattık. Rakamlar bir önceki yıla kıyasla bir iyileşme olduğunu gösteriyor. 2017 yılında kaydedilen bu rakamlar bize 2018 ve sonrası için de umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ziyaretçi sayısının 35 milyon civarında olmasını beklediklerini kaydeden Ayık, "İlk 3 ayda gelen ziyaretçi sayısı 5 milyonu buldu. 2016 ve 2017 yılları ile kıyasladığımızda bu yıl ocak ve mart aylarında gelen ziyaretçi sayılarında yüzde 35 civarında bir artış olduğunu görmekteyiz. 2017 yılında turizm gelirimiz 26 milyar dolar civarındaydı. Bu yıl ise bu miktarın 30 milyar dolarının altında kalmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.