AKARYAKITA ZAM | Akaryakıt zammı ne zaman? 4 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar?

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 4 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre gerçekleştirdiği otomatik ÖTV güncellemesi, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Vergi artışıyla birlikte pompa fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandı ve akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi. 4 Temmuz 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin ve motorin fiyatlarına dikkat çekici bir fiyat artışı yansıdı. Artışın gerekçesi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının %15,71 oranında artırılması olarak açıklandı.

Vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, güncellenen fiyatlar gece 00.00 itibarıyla pompaya yansıdı. Söz konusu artışla birlikte tüketiciler, litre başına daha yüksek bedeller ödemeye başladı.

Güncel benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar

4 TEMMUZ İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 51,19 TL

Motorin: 52,36 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 51,05 TL

Motorin: 52,25 TL

LPG: 25,46 TL

Akaryakıt zammı ne zaman

4 TEMMUZ ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 51,87 TL

Motorin: 53,22 TL

LPG: 25,96 TL

4 TEMMUZ İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 52,19 TL

Motorin: 53,55 TL

LPG: 25,91 TL