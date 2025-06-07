Akaryakıta indirim mi geldi? 7 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir GÜNCEL AKARYAKIT fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 7 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. 6 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle motorlu taşıt kullanıcıları rahat bir nefes aldı.

3 Haziran Salı günü yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş indirim uygulandı. İndirim, 5 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli oldu.

Motorin fiyatlarında ise yaklaşık 1 lira indirim bekleniyordu. Beklenen indirim 6 Haziran itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin kullanıcıları da bu gelişme ile birlikte yakıt maliyetlerini bir miktar daha düşürmüş oldu.

Akaryakıta indirim mi geldi

AKARYAKIT FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRECEK Mİ?

Uzmanlara göre, küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle indirimlerin ardından yeniden artış ihtimali de göz ardı edilmiyor.

7 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.90 TL

Motorin litre fiyatı: 46.20 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 T

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.08 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar

7 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.58 TL

Motorin litre fiyatı: 47.08 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

7 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 47.91 TL

Motorin litre fiyatı: 47.40 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL