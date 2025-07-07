AKARYAKIT ZAM | Akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman? 7 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara,İzmir güncel benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar?

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 7 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarına 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla zam geldi. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda, akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları otomatik olarak güncellendi. Bu kapsamda benzine, motorine ve LPG'ye litre başına ciddi artışlar yansıtıldı.

Yapılan ÖTV Artışları:

Benzin: 2,26 TL zam

Motorin: 2,12 TL zam

LPG (Otogaz): 0,97 TL zam

Akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman

7 TEMMUZ İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52.36 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 51.05 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 52.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 25.46 TL

İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar

7 TEMMUZ ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Ankara benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 53.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 25.96 TL

7 TEMMUZ İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İzmir benzin litre fiyatı: 52.19 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 53.55 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 25.91 TL