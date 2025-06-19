AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam mı geldi? 19 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 19 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. 19 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine ise 1,87 TL zam yapıldı. Enerji sektöründen alınan bilgilere göre yapılan zamlar, pompaya yansıdı ve güncel fiyatlar değişti.

Yapılan artışla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 50,00 TL, Ankara'da 50,66 TL, İzmir'de ise 51,00 TL seviyelerine yükseldi. Motorin fiyatlarında da benzer bir artış gözlemlendi.

Zam kararının, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle alındığı bildirildi. Özellikle ulaştırma ve lojistik sektöründe maliyet artışlarına neden olacak bu gelişme, sürücüler tarafından endişeyle karşılandı.

Benzin ve motorine zam mı geldi

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1,88 TL zam yapıldı. Yapılan zam sonrası motorin litre fiyatı büyük şehirlerde 50 TL'nin üzerine çıktı.

19 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49,99 lira

Motorin: 51,39 lira

LPG: 25,09 lira

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 49,84 lira

Motorin: 51,27 lira

LPG: 24,49 lira

İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

19 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 50,66 lira

Motorin: 52,24 lira

LPG: 24,99

19 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 50,99 lira

Motorin: 52,59 lira

LPG: 24,94 lira