AKARYAKIT FİYATLARI 7 MAYIS 2025: Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, düştü mü? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 7 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 7 Mayıs 2025 itibarıyla benzine herhangi bir indirim uygulanmadı. Son dönemde Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt tarifelerinde değişiklik beklentisi artmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatlarında ise yaklaşık 1,25 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Ancak benzin litre fiyatlarında şu an için bir düşüş yok. LPG fiyatlarında da sabitlik göze çarpıyor.

7 MAYIS İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, düştü mü

7 MAYIS ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

7 MAYIS İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL