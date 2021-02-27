Akademi Ligi'nde 6. hafta mücadeleleri tamamlandı!

Akademi Ligi'nde kıyasıya rekabet devam ediyor.

2021 Akademi Ligi kış mevsiminde 6. hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Ligin zirvesinde Galatasaray Espor Akademi takımı yer almakta.

Akademi Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları sonuçları şu şekilde;

18 Şubat Perşembe

AUR Akademi - GAL Akademi

5R Akademi - GS Akademi

BJK Akademi - NSR Akademi

SUP Akademi - DP Akademi

FB Akademi - IW Akademi

19 Şubat Cuma

GAL Akademi - 5R Akademi

IW Akademi - BJK Akademi

FB Akademi - AUR Akademi

GS Akademi - SUP Akademi

NSR Akademi - DP Akademi

6. Haftanın tamamlanması ile birlikte oluşan puan durumu ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros