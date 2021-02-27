Akademi Ligi'nde 6. hafta mücadeleleri tamamlandı!
27.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:20
Akademi Ligi'nde kıyasıya rekabet devam ediyor.
2021 Akademi Ligi kış mevsiminde 6. hafta dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Ligin zirvesinde Galatasaray Espor Akademi takımı yer almakta.
Akademi Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları sonuçları şu şekilde;
18 Şubat Perşembe
AUR Akademi - GAL Akademi
5R Akademi - GS Akademi
BJK Akademi - NSR Akademi
SUP Akademi - DP Akademi
FB Akademi - IW Akademi
19 Şubat Cuma
GAL Akademi - 5R Akademi
IW Akademi - BJK Akademi
FB Akademi - AUR Akademi
GS Akademi - SUP Akademi
NSR Akademi - DP Akademi
6. Haftanın tamamlanması ile birlikte oluşan puan durumu ise şu şekilde;
Kaynak: Playerbros