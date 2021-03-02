AK Partinin yeni yönetimi milletvekili ve belediye başkanlarıyla buluştu

Muğla'da AK Partinin yeni yönetimi, milletvekili ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Kadem Mete, milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, 13 ilçe başkanı, Cumhur İttifakı belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda 1 Şubat'ta il kongresi sonucu göreve seçilen yönetim ve yürütme kurulu üyeleri teşkilata tanıtıldı.

İl Başkanı Kadem Mete, il kongresini tamamladıklarını, ilçe kongrelerinin ise daha önce tamamlandığını söyledi.

Kadın ve gençlik kolları kongrelerinin tamamlanmasıyla kongre sürecinin sona erdiğini belirten Mete, "Bizler de teşkilatımızı bir araya getirip hem bir tanışma hem de bir istişare ortamı olsun istedik. Bir aile buluşması olarak nitelendirebileceğimiz toplantımıza katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz önce 2023 de vekil sayımızı arttırmak, sonra da yerel seçimlerde 7 olan belediye sayımızı arttırıp büyükşehir belediyesini AK Belediyecilik ile tanıştırmaktır." dedi.

Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün sadece CHP'li belediye başkanları ile toplantı yapmasını da eleştirerek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün geçtiğimiz günlerde belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi Ne yazık ki yine ayrımcı ve ötekileştiren tavrını sürdürerek, toplantıya sadece CHP'li belediye başkanlarını davet etmiştir. Kendisini hala Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmeyen, Muğla'yı Menteşe'den ibaret gören belediye başkanının bu tavır ve tutumunu yanlış bulduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu tavır ve tutumlara inat birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten asla taviz vermeyeceğiz."

Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise teşkilatları, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok güzel bir uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Milletvekili Yelda Erol Gökcan da yeni seçilen kadroların Muğla'da siyasetin geleceğine mührünü vuracağını ifade etti.

Teşkilatın büyük coşku ve enerjisinin 2023 seçimlerine de yansıyacağına yürekten inandığını dile getiren Gökcan, AK Parti teşkilatlarının tüm kademeleriyle özellikle gençleriyle Muğla'da ve ülke genelinde ses getirmeye hazırlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç