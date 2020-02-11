AK Partili Vildan Gürel'den hava kirliliği açıklaması

11.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:14

İnegöl'de defalarca gündeme gelen dönüşen hava kirliliği sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce defalarca gündeme gelen ve adeta kangren bir sorun haline dönüşen hava kirliliği probleminin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl'de doğup büyüyen biri olarak vekilliği döneminde de bu konuyu yakından takip ettiğini söyledi.



Mevcut durumun iyi gittiğini ifade eden Gürel, "Arkadaşlarımızla yaptığımız son görüşmede mevcut durumun daha iyiye gittiğini görüyoruz ancak daha temiz bir hava sahası ve İnegöl'e yakışır bir oran yakalamak için gayretlerimiz sürüyor. Bu konuda arkadaşlarımız da titiz bir şekilde çalışmakta, biz de gerek duydukları desteği sunacağız. İnegöl'de yapılan çalışmalar sonucu hava kalitesi verilerimiz ulusal sınır değerlerine yaklaşmış ve yaz döneminde sınır değerlerimiz sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.



2014 yılında alınan 'OSB sınırları dışında tekstil boyahanesi kurulmaması' kararına değinen Gürel, "Akabinde 2015 yılında alınan İnegöl İlçesi coğrafik çanak içerisinde yeni kırma - eleme ve taş ocağı tesisi kurulmama kararı hayata geçirilmişti. 2019 yılında alınan doğalgaz isale hattının geçtiği yerlerde katı yakıt kullanımının yasaklanması ve İnegöl İlçemizde son yıllarda yapılan doğalgaz yatırımları ile birlikte mobilya üretim atıklarının ısınma amaçlı kullanılmaması ve lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi yönünde bilinçlendirme eğitimleri sayesinde bugün İlçemizde hava kalitesi yönünden önemli bir yol alınmıştır" ifadelerini aktardı.



Son beş yıllık hava kalitesi değerlerini incelediklerini aktaran Gürel, şunları aktardı:



"Son beş yıllık hava kalitesi değerlerini de arkadaşlarımızla birlikte inceleme fırsatımız oldu. 2015 yılında partikül madde değerinin yaz döneminde 54 mikrogram/m3 ten yıllar itibariyle azalarak 40 mikrogram/m3 e indiğini, kış döneminde ise 107 den 59 a indiğini görüyoruz ve sayısal olarak bakıldığında yüzde 50 'nin üzerinde başarı sağlandığı görülüyor. Diğer yönden Azot Oksit verilerinde ise 2015 yılında yaz döneminde 24 ve kış döneminde 38 mikrogram/metreküp iken 2019 yılında yaz döneminde 19 kış döneminde ise 33 mikrogram/metreküp değerleri tespit edilmiştir. Azot oksitler çoğunlukla trafik kaynaklı kirlilikler olup trafikteki araç sayısı artmasına rağmen azda olsa iyileşme olduğu görülmektedir. Tüm bu verileri ele aldığımızda ilçemizde mevcut şartların zamanla düzeldiğini ancak daha iyi sonuca ulaşabilmemiz için biraz daha süreye ihtiyacımız olduğu görülüyor. Son 5 yılda hayli mesafe kat edildi ancak takdir edersiniz ki İnegöl sürekli büyüyen, göç alan, araç ve insan sirkülasyonu yaşayan bir ilçe. Bu anlamda hep birlikte bir işbirliği ile hareket etmeli, toplumsal bilinç seviyesini ve farkındalığı arttırmalı, bizlere düşen önlemleri almalıyız. Resmi ve bürokratik düzenlemeler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecektir. İnşallah ilerleyen süreçte Bursa'nın gözbebeği İnegöl ilçemiz havasıyla, tabiatıyla, doğal güzellikleri ve cazibesiyle hak ettiği noktada olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA