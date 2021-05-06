AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesi
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AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesi

AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da yeni çevreyolu yapım çalışmalarını inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "750 milyon TL maliyetli yolun tamamlanması ile Malatya yol ağını büyük ölçüde çözmüş bir il olarak yatırım ve kalkınma anlamında bir adım öne geçecek" dedi.

Malatya'da yeni çevreyolu yapım çalışmalarını inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "750 milyon TL maliyetli yolun tamamlanması ile Malatya yol ağını büyük ölçüde çözmüş bir il olarak yatırım ve kalkınma anlamında bir adım öne geçecek" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ile birlikte Kuzey Çevreyolundaki çalışmaları inceledi.

Yoldaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Tüfenkci, "Baktığımız zaman havaalanı kavşağına kadar olan alanın büyük bir bölümü bitirilmiş. Bundan sonra da Sivas yoluna kadar ki çalışmalar hızla devam edecek. Bugüne kadar 155 milyon TL'ye kadar bir ödenek çıkarıldı. İhale 580 milyon TL'ye revize edildi. Ama bittiğinde 750 milyon TL'ye kadar çıkacak bir proje. İnşallah bu proje bittiğinde hem Malatya'nın trafiğini rahatlatacak hem de batı ile Doğu Anadolu arasında kaliteli bir yol ağına kavuşmuş olacağız. Bu proje bittiğinde Malatya'mıza ve bölgemize önemli bir yatırımı kazandırmış olacağız. Kömürhan ile Karahan Köprüsü ve Erkenek Tüneli ile de ulaşımın rahatladığını görüyoruz. Hekimhan Hasançelebi varyantları da bitmiş vaziyette. Malatya bu anlamıyla yol ağını büyük ölçüde çözmüş bir il olarak yatırım ve kalkınma anlamında bir adım öne geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarından dolayı bütün ekibe teşekkür ediyorum"

Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya ise, "Bakanımızın katkıları, Bölge Müdürümüzün yaklaşımları ile sıkıntılar inşallah giderilecek. Çalışmalarından dolayı bütün ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesi
AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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