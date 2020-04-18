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Yaşar Kırkpınar, Kırkpınar, İzmir, Ekonomi

AK Partili Kırkpınar, yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

Korona virüsüne karşı ekonomik tedbirleri paketi TBMM'den geçip yasalaşırken, AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, kanun maddelerinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.

18.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:27
AK Partili Kırkpınar, yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

Korona virüsüne karşı ekonomik tedbirleri paketi TBMM'den geçip yasalaşırken, AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, kanun maddelerinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Korona Virüsü Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri tamamlanıp TBMM'ye sunulmuştu. Kanun maddeleri, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, kanun maddelerinin içeriğini paylaştı. Kırkpınar, yasalaşan kanun teklinin, ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla; öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi.

Kırkpınar, ayrıca salgının ekonomik hayata etkisini azaltmak için hazırlanan yeni destek paketinin TBMM'den geçtiğini aktararak, "Düzenleme ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği verilmesini içeriyor. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle 3 ay boyunca işten işçi çıkarma yasaklanıyor. İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Yeni pakette kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara aylık bin 177 lira ödenecek. Bakım ihtiyacı olan yaşlıların bakım merkezindeki ücretini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız karşılayacak" diye aktardı.

"İşten işçi çıkarmalar ise 3 aylığına yasaklanıyor"

Yaşar Kırkpınar, "Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor. Kovid-19 nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile işverenden tahsil edilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar ise 3 aylığına yasaklanıyor" dedi.

"İşçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek"

Kırkpınar, şöyle devam etti:

"İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ilke çevre vergileri alınmayacak. Yüksek öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay ertelenecek. İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek. Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu göre verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek. Kooperatifler Kanunu kapsamında genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek. Tıp ve diş hekimliği fakültelerine borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek. Sermaye şirketleri 2019 yılı net dönem karının yüzde 23'inin dağıtımına karar verilebilir. Varlık Fonu A.Ş. ile ilgili denetim raporu eylül ayında verilecek. Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara ceza getiriliyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

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