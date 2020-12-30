AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz: "Türkiye, tüm zorluklara rağmen dimdik ayaktadır"

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında milletçe, üzüntü ve sevinçleriyle bir yıla daha veda edip, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın Türk milletine ve dünyaya barış, refah ile huzur getirmesini temenni eden Yılmaz, "Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını diliyorum. 2020 yılında Türkiye'de, dünyanın her yerinde olduğu gibi önemli hadiseler yaşandı. Bunların en başında Kovid-19 salgını geldi. Geride bıraktığımız yıl içinde birçok vatandaşımız yaşamını yitirdi, tedavi gördü. Dünyayı kıskacı altına alan pandemi yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Mücadelemiz daha bitmedi. El birliği içinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına da uygulayarak, devletimizin aldığı önlemlere ek kendi bireysel tedbirlerimizle sürece katkı vermeliyiz. İnanıyorum ki, bizler üzerimize düşeni yerine getirirsek salgının üstesinden gelmeyi başaracağız." ifadesinde bulundu.

Yılmaz, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kendisine büyük hedefler koyan Türkiye, tüm zorluklara rağmen dimdik ayaktadır. İnanıyorum, şu an yaşadığımız birçok sıkıntıyı yine birbirimize kenetlenerek aşacağız. Devletimiz halkımızın yanında, halkımız da devletimizin. Geleceğimizin teminat altına alınması, geçmişte yaşanan acı derslerin yeniden ortaya çıkmaması, ekonomi, sağlık, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere her alanda en iyi kazanımların elde edilmesi için önemli mücadeleler verilmektedir. İstihdam, ekonomi ve üretim en ön safhada gelmektedir. Sorunların üstesinden kararlı mücadelemiz, ilkeli duruşumuz ve birliğimizden aldığımız güçle gelmeyi nasıl bu zamana kadar başardıysak bundan sonra da böyle devam edecektir."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha çok çalışarak, kucaklaşarak, güçlü, müreffeh Türkiye için mücadele edeceklerini belirten Yılmaz, mesajını şöyle tamamladı:

"2023 hedeflerine odaklanan, Cumhuriyetimizin 100. yılına en iyi şekilde hazırlanan, büyük hedefler koyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her şeyin üstesinden gelecek güce Allah'ın izniyle sahiptir. Samsun Türkiye'nin en önemli kentleri arasındadır. Bu şehre uzun yıllar hizmet etme imkanı bulan bir kardeşiniz olarak güzel kentimiz için birçok mücadelenin verildiğini hatırlatmak isterim. Kentimize yüreğimizde büyük sevgiler besleyerek hizmet etmeye çalışıyoruz ve en iyisini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün