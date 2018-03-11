Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bence Türkiye olduğundan bu yana en güçlü dönemini yaşıyor. Bu açık ve net. Çünkü kimin ne dediğine bakmadan, kim ne diyecek diye düşünmeden kendi aklımızın ortaya koyduğu işleri yapıyoruz, geri adım atmıyoruz. Bize parmak sallayan, aba altından sopa gösteren, bizi tehdit etmeye çalışan kim varsa da 'Hadi oradan.' diyerek onu yoluna gönderiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 30,5 yaş ortalamasıyla gelişmiş ülkeler içinde en genç nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Geleceğe yürüme konusunda Türkiye'nin sahip olduğu güç ve dinamizmin bugün Türkiye'nin önünde olan ülkelerde olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Buradaki genç kardeşlerim hem Türkiye'ye hem de temsil ettikleri davaya hizmetleri nedeniyle şahit oluyorum ki AK Parti bu ülkenin kaderini adeta sırtına yüklemiş taşıyan bir partidir. Bu ağır yükün altında bizlerin omuzlarındaki yükü hafifleten sac ayağından biri de gençlik kollarımızdır. Onun için iki günümüz birbirine eşit olmayacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'yi güney sınırlarında kuşatma altına almaya, terör koridoruyla mahkum etmeye çalışanlara Mehmetçik'in çok büyük mücadele verdiğini belirterek, "Onun için Allah onları muhafaza etsin. İnanıyorum ki bundan sonra nasıl ki Türkiye'nin içinde bunların başını kaldırmasına müsaade etmiyorsak ve bunların Türkiye içinde elini kolunu bağlayıp gömmüşsek Allah'ın izniyle sınırlarımızın ötesinde bulunanları da tek tek ortaya çıkarıp bunlarla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin gücü ve inancı buna muktedirdir." ifadelerini kullandı.

"Bir tarafta operasyon gerçekleşirken öbür tarafta insanımız bunu hissetmiyor"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bir taraftan bölgesinde bir operasyon gerçekleştirirken diğer taraftan normal hayatında hiçbir değişiklik yok. Geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından bu bile çok önemli bir tablo değil mi? Türkiye bir yerde operasyon yapıyor. Öbür taraftan insanımız bunu hissetmiyor. Türkiye bir yerde mücadele veriyor, hiçbir şey olmamış gibi her şey rutin halde devam ediyor. Türkiye bence Türkiye olduğundan bu yana en güçlü dönemini yaşıyor. Bu açık ve net. Çünkü kimin ne dediğine bakmadan, kim ne diyecek diye düşünmeden kendi aklımızın ortaya koyduğu işleri yapıyoruz, geri adım atmıyoruz. Bize parmak sallayan, aba altından sopa gösteren, bizi tehdit etmeye çalışan kim varsa da 'Hadi oradan.' diyerek onu yoluna gönderiyoruz."

"Dünya literatüründe artık 'Türk tipi kalkınma yardımı modeli' vardır"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyümeye, güçlenmeye ve dostlarını artırmaya devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim hem diğer devletlere hem dünyaya bakış açımız kesinlikle başka güç odaklarının, sömürgecilerin bakış açısıyla aynı değildir, farklıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir düzen kuruldu. Kurulan yeni bu düzenle beraber birçok yeni devlet ortaya çıktı ama dünyaya egemen güç olarak bildiğimiz bu devletlerden bir kısmı bir kavram ortaya attı. Hatta iki kavram ortaya atıldı. Biri kalkınma yardımı, diğeri ise az gelişmiş ülke kavramı. Baktığımız zaman çıkış noktasının az gelişmiş ülkelere gelişmiş ülkelerin kalkınma yardımı yapmak suretiyle bir yerde o ülkelerin kalkınmasına ve o ülkede yaşayanların hayatının kolaylaştırılmasını sağlamak gibi bir düşünceye ait olduğunu düşünebilirsiniz. 2016'da dünyada 143 milyar dolarlık kalkınma yardımı yapılmış. Ancak bu yardımların hiçbirinin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere olmadığını, bilakis güç odağı olarak nitelendirdiğimiz sömürgeci devletlerin hangi ülkede hakimiyet kurmak sağlıyorsa o ülkeye yapıldığını görüyoruz. Maalesef kurulan sistem bir istismar ve sömürge düzenidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür' çıkışının altında yatan neden de budur. Türkiye kalkınma yardımları konusunda dünyada da bir paradigma değişikliğine neden olmuştur. Bugün dünya literatüründe artık 'Türk tipi kalkınma yardımı modeli' vardır."

Türkiye'nin 2017 yılındaki toplam yardım tutarının 6,7 milyar dolar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye 3 yıl üst üste milli gelirine oranla dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. 2008 yılından bu yana Türkiye, BM'de kalkınma yardımı kriterlerine uygun hareket eden sadece 8 devletten biridir. Dünyadaki toplam mültecilerin yüzde 16'sını misafir eden ülke Türkiye'dir. Bu gerçekten de dünyaya mesajdır." diye konuştu.

"Türkiye nereye gidiyorsa yaşatmak için gidiyor"

Çavuşoğlu, geçen haftalarda Somali'yi ziyaret ettiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Somali Senato Başkanı bize aynen şunları söylüyor; 'Somali tarihi açısından iki dönüm noktası vardır. Birincisi kıtlık yaşadığımız yıl, çocuklarımızın hayata gözlerini yumduğu dönemde, bütün dünyanın bize sırtını döndüğü günlerde sizin cumhurbaşkanınız havaalanı bile olmayan Somali'ye indi, yanında getirdiği gıda yardımlarıyla çocuklarımızın hayata tutunmasına imkan sağladı ve tüm dünyanın dikkatini buraya çekti. Bu, Somali için tarihi dönüm noktasıdır. İkincisi ise geçen 14 Ekim'de burada büyük bir patlama oldu. Patlamada 517 insanımızı yitirdik, binlerce insanımız yaralandı. Sizin cumhurbaşkanınız bu patlamanın hemen ertesinde ambulans uçakları buraya göndererek yaralılarımızı aldı, Türkiye'ye götürdü ve tedavi ettirdi. Eskiden Somali'de biri hasta olduğu zaman Azrail'i bekliyordu, şimdi Somalili hasta olduğu zaman Türkiye'yi bekliyor.' İşte Türkiye nereye gidiyorsa yaşatmak için gidiyor. "

"Bunlardaki dert başkadır"

Türkiye'nin kalkınma yardımında çığır açtığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye eski Türkiye değil, kabuğunu kırdı, ayağa kalktı. Türkiye bundan sonra ayağına pranga, bağ olmaya çalışanları ezip geçecektir. Bizim tarihe, insanlığa, mağdurlara ve mazlumlara sorumluluğumuz var. Çünkü bizden başkası yok. 'Suriyelilere niye bunu veriyorsunuz? Niye buna bakıyorsunuz? derken bizi suçlayanlar şimdi Suriyelilerin kendi memleketlerine dönmek için Mehmetçik'imizin yaptığı operasyona da kerhen 'evet' diyenlerdir. Bunlardaki dert başkadır. Bunlardaki dert Türkiye büyüyor, güçleniyor ya bunu da Recep Tayyip Erdoğan yaptığı için Türkiye'ye düşmanlıklarını gösteremediklerinden düşmanlıklarını resmen ve alenen Recep Tayyip Erdoğan'a yaparak esasen Türkiye'ye düşmanlık yapıyorlar ama artık geçti, milletimiz ne yaşanıyor ve ne oluyorsa hepsini görüyor."

Kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.