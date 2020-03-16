AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun Açıklaması AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Bor Organize sanayi Bölgesi'nde doğalgaz altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Bor Organize sanayi Bölgesi'nde doğalgaz altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.



Bor OSB'ye yatırım yapacak sanayiciler için müjde AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun'dan geldi. Bor Karma ve Deri İhtisas OSB doğalgaza kavuştuğunu, geçtiğimiz günlerde doğalgaz altyapı çalışmaları ile ilgili ilk kazmanın vurulduğunu belirten Milletvekili Ergun, geçtiğimiz yıl protokolü imzalanan alt yapı çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede Bor OSB'nin doğalgaza kavuşacağını söyledi.



Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, "EPDK tarafından 18.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda Bor Karma ve Deri İhtisas OSB 'ye bölge dağıtım firması Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından doğalgaz arzının 2020 Temmuz ayına kadar sağlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Yönetim Kurulu ve Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. arasında yapılan protokol gereğince bölge sanayicilerinin doğalgaz ihtiyaçlarının sağlanması hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bor Karma ve Deri İhtisas OSB sınırları içerisinden geçen BOTAŞ doğalgaz hattından 19.000 m3/h kapasiteli RMS/A istasyonuna yapılacak bağlantı ile bölge içi şebekeye doğalgaz arzı sağlanmış olacaktır. Bölge sanayicilerinin kullanım kapasitelerine göre çelik ve polietilen hatlardan yapılacak bağlantı ile tesislerin gerekli doğalgaz ihtiyacı karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.



"Temmuz ayında gaz gelecek"



Bu yıl içerisinde tesislere gaz bağlantısı yapılacağını ifade eden Ergun, "Saha çalışmaları başlamış olup, EPDK Kurul Kararı gereği en geç 2020 Temmuz ayında verilmesi gereken doğalgaz arzının yasal süresinden önce tamamlanıp bölge sanayicilerinin hizmetine sunulması planlanmaktadır. Bor Karma ve Deri İhtisas OSB içerisinde doğalgaz hizmetinin sunulması ile birlikte gerek mevcut sanayi tesislerinin üretim ve ısınmada ihtiyaç duydukları gaz maliyetinde ciddi düşüş sağlanmış olacak gerekse yeni yatırımların önünü açmış olacaktır. Her gün büyüyen ve gelişen Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz üreticilerimiz için bir cazibe merkezi haline gelecek, Niğde'mizin ekonomisine ve istihdamına can suyu olacak, bizlerde gece gündüz demeden hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA