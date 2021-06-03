AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç Kızıltepe ilçesinde temaslarda bulundu

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Kızıltepe ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Kızıltepe ilçesinde temaslarda bulundu.

Kılıç ilçede gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, kademeli normalleşme sürecinde tüm kenti ziyaret etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Muhtar ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Hububat merkezi ve buğday pazarında çiftçilerimizle bir araya gelerek genel değerlendirmelerde bulunduk. Hükümetimizin çiftçilere yönelik attığı her adımın önemli olduğunu yerinde görmüş olduk. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlarımız çalışmalarının aksamaması için AK Parti'nin her dönem açıklamış olduğu ekonomik paketlerin yerinde olduğu konusunda memnuniyetlerini dile getirdiler. Tüm bu önemli hamleler neticesinde çiftçilerimizin AK Parti'ye yönelik göstermiş oldukları olumlu tavır bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ziyaretlerimiz çerçevesinde bölgemizin sorunlarına vakıf olan bazı kanaat önderleri ve iş adamları ile de görüştük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz