Ak Parti'li Elitaş: Amacımız kripto parada yasaklayıcı değil düzenleyici bir yasa

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısı çalışması kapsamında Tbmm'de kripto para borsalarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından DHA'ya konuştu. Elitaş, "Amacımız yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak" dedi.

Ak Parti, kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısı üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çalışma kapsamında dün Tbmm'de kripto para borsası Binance'nin Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet ile görüştü. Elitaş, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından DHA'ya açıklama yaptı. Elitaş, kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme konusunda Türkiye ve dünyanın önde gelen paydaşlarının görüşlerini almaya devam ettiklerini, bugüne kadar bu konuda 7 ayrı grubun fikrini aldıklarını aktardı. Elitaş, "Yapmak istediğimiz yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak. Bizim amacımız, piyasaya giren insanların, burada yatırım yapmak isteyen insanların, belli bir birikimini kripto varlıklarda değerlendirmeye çalışan insanların mağdur edilmesini önleyici bir yasal düzenleme" dedi.

Elitaş, borsa temsilcileriyle görüştükten sonra, oluşan taslağı ilgili kurumlarla görüşeceklerini dile getirerek, "Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, arkasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kuruluşlarla paylaşıp, taslağı net hale getirip, kanun haline getirmeye çalışacağız. Var olan taslağı birkaç kurum çalışmış. Var olan taslağın kanun olarak görülmesini doğru bulmuyoruz. Son sözü, son şeklini TBMM verecek. Çünkü biz zaten ortaya bir taslak koymak için paydaşlarla görüşüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.