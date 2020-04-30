AK Parti'li Çelik: Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir
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AK Parti'li Çelik: Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir.

AK Parti'li Çelik: Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir
30.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:47

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gasbetme örgütü, 'Yassıada rejimi' ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır" dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Yassıada zihniyeti'nin demokrasiyi felç etmek istediği zaman 'rejim tartışması' açarak işe başladığını kaydetti. Seçilmiş hükümeti 'rejim' olarak suçlamanın, bu zihniyetin ilk adımı olduğunu belirten Çelik, tarihleri boyunca da 'demokrasiyi felç etme örgütü' olarak çalıştıklarını belirtti. Bu zihniyetin, Türkiye'nin anayasal rejimini tanımadığını kaydeden Çelik, "Tek rejimleri 'Yassıada rejimi'dir. O nedenle kendi zihniyetleri dışındaki her seçilmiş hükümeti 'rejim' diye tanımlayarak demokrasiyi felç etmek isterler. Bütün tarihleri boyunca bunu yaptılar. Geçmişte defalarca 'rejim krizi' çıkarıp sonra askeri vesayeti ve yargı vesayetini davet ederek 'demokrasiyi felç etme örgütü' olarak gizli iktidar sahibi oldular. Kafalarındaki rejimin Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimiyle hiç ilgisi yoktur; milli iradeye düşman 'Yassıada rejimi'dir. Bu demokrasi düşmanı zihniyet seçilmiş iradelerin hepsiyle aynı yöntemle kavga etti. 'Kutuplaşma olmasın' derken kastettikleri şey, herkesin kendi 'Yassıada rejimleri' etrafında hizalanmasıdır. Demokrasiye her saldırının arkasında bunların rejim krizi çıkarma gayretleri vardır" dedi. 

'KİRLİ ANLAYIŞ'"Hükümetlerimizin ilk dönemlerinde özellikle Milli Eğitim politikalarımızdan dış politikaya kadar her alanı rejim meselesi haline getirmeye çalıştılar" diyen AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Demokratik siyaseti, rejim tartışması çıkararak boğmak bunların mesleğidir. Bunlar 'kendi tekelci rejimleri' için milli iradeyi gasbetme ustasıdırlar. Sistem tartışmalarını rejim tartışması gibi sunmak klasik metotlarıdır bunların. Kendi zihniyetleri dışındaki her demokratik iradeyi rejim meselesi haline getirerek bu ülkeye çok büyük kötülükler yaptılar. Bunlar, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük yine rejim tartışması açarak, 'demokrasiyi felç etme örgütü'nü gizli iktidar yapma peşinde koşuyorlar. Biz çok iyi biliriz; bir yerde rejim tartışması açan varsa, arkasında örgütlü kötülük vardır. Fakat unuttukları bir şey var her zaman. Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gasbetme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır. Milletimizin seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 'saray rejimi' diyerek yine eski rejim kavgaları peşinde koşanların inandığı tek rejimin 'Yassıada rejimi' olduğunu biliyoruz. Milletin vicdanında mahkum olmuş kirli bir anlayış bu."


Kaynak: DHA

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