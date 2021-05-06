AK Parti'li Çelik: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

AK Parti Sözscüsü Çelik, Twitter hesabından İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yere yatırıp boynuna bastırdığı Filistinli gencin gözaltına alındığı anın fotoğrafını paylaşarak, tepki gösterdi. Çelik, fotoğraf ile birlikte yaptığı paylaşımda, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor. Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar. Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı