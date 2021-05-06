AK Parti'li Çelik: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Çelik: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

AK Parti'li Çelik: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

AK Parti Sözscüsü Çelik, Twitter hesabından İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yere yatırıp boynuna bastırdığı Filistinli gencin gözaltına alındığı anın fotoğrafını paylaşarak, tepki gösterdi. Çelik, fotoğraf ile birlikte yaptığı paylaşımda, "İsrail, Filistinlilerin evlerini yine gaspediyor. Yine Ramazan'da işgale hız veriyor. Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar. Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Çelik: Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:34:36. #1.14#

title